Os vereadores independentes da Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, visitaram hoje a 'Bola do Mundo', instalada na Fan Zone do Funchal, um espaço criado para reunir adeptos e famílias em torno da emoção do Campeonato do Mundo.

Em nota à imprensa, dizem que "mais do que uma instalação simbólica, a 'Bola do Mundo' representa um verdadeiro monumento à paixão universal pelo futebol". "Nela, cada visitante é convidado a deixar a sua assinatura ou uma mensagem, eternizando a sua presença e contribuindo para uma memória coletiva que ficará para as futuras gerações como testemunho da celebração do desporto-rei na cidade do Funchal", referem.

Recordam que "esta iniciativa nasceu de uma proposta apresentada pelos vereadores independentes Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas na reunião da Câmara Municipal de 19 de Março de 2026, tendo sido aprovada pelo executivo municipal com o propósito de enriquecer a Fan Zone com um elemento participativo, capaz de aproximar a comunidade e os visitantes através dos valores da amizade, da convivência e da união que o futebol inspira".

Durante a visita, os vereadores destacaram a satisfação por ver concretizada uma ideia que permite a cada cidadão deixar a sua marca num símbolo que permanecerá na cidade como recordação deste momento histórico. Nesse sentido, dizem que "a 'Bola do Mundo' assume-se, assim, como um espaço de partilha e homenagem ao futebol, celebrando um desporto que ultrapassa fronteiras, culturas e gerações e que continua a unir pessoas de todo o mundo".

"Porque o futebol é feito de emoções, mas também de memórias, a 'Bola do Mundo' ficará como um legado coletivo do entusiasmo vivido no Funchal durante o Campeonato do Mundo, guardando para sempre as assinaturas e mensagens daqueles que quiseram fazer parte desta história", concluem.