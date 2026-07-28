Cerimónia de entrega do Prémio Ambiental ZFI 2025 esta quarta-feira na Zona Franca

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, e o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, participam, esta quarta-feira, dia 29 de Julho, pelas 12h00, na cerimónia de entrega do Prémio Ambiental ZFI 2025, evento que terá lugar nos escritórios da Zona Franca Industrial, no Caniçal.

A iniciativa é promovida pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), no âmbito da sua política de responsabilidade social e ambiental, e assinala este ano a 16.ª edição do Prémio Ambiental ZFI.

Integrado na estratégia de desenvolvimento da Zona Franca Industrial, o prémio constitui um dos pilares da política ambiental promovida pela SDM para este parque empresarial, tendo como principal objectivo incentivar as empresas instaladas na ZFI a reforçarem o seu compromisso com a sustentabilidade.

O Prémio Ambiental ZFI 2025 promove a melhoria contínua do desempenho ambiental das actividades desenvolvidas, através da prevenção e redução da poluição, da utilização mais eficiente dos recursos e da adopção de boas práticas ambientais.

Na edição de 2025 serão distinguidas nove empresas instaladas na Zona Franca Industrial. Três receberão o prémio pelo melhor desempenho ambiental global, enquanto as restantes seis serão distinguidas por terem alcançado a classificação máxima no cumprimento dos critérios ambientais definidos pelo regulamento.

Segundo nota à imprensa, ao longo de dezasseis edições, o Prémio Ambiental ZFI tem contribuído para consolidar uma cultura de responsabilidade ambiental entre as empresas da Zona Franca Industrial, reforçando o compromisso da SDM com um modelo de desenvolvimento sustentável, competitivo e alinhado com as melhores práticas de gestão ambiental.