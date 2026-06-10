Vento forte persiste no Aeroporto da Madeira

A instabilidade do vento no concelho de Santa Cruz continua a condicionar as operações aeroportuárias no Aeroporto Internacional da Madeira na manhã desta quarta-feira, à semelhança dos últimos dois dias.

Até ao momento, a manhã já ficou marcada pelo desvio de uma ligação. O voo da EasyJet Europe proveniente de Lisboa, cuja chegada estava prevista para as 08:55, não encontrou condições de segurança para aterrar e acabou por divergir de regresso à capital portuguesa.

Mais de 20 voos cancelados no Aeroporto da Madeira O vento forte não deu tréguas e condicionou novamente as operações no Aeroporto da Madeira, provocando esta terça-feira dezenas de cancelamentos e divergências de voos.

Neste momento, a persistência das rajadas mantém várias aeronaves a efectuar órbitas de espera no espaço aéreo regional à procura de uma aberta na pista. Encontram-se nesta situação os voos da Edelweiss Air oriundo de Zurique (09:30), da Transavia vindo de Amesterdão (09:35) e ainda uma ligação da Swiftair, também proveniente de Lisboa.

Apesar das dificuldades provocadas pelo vento de montanha, o início da manhã permitiu uma pequena janela de oportunidade que permitiu a aterragem consecutiva de cinco aviões. Conseguiram imobilizar-se na pista as aeronaves da EasyJet Europe vinda do Porto (08:09), da TAP Air Portugal oriunda de Lisboa (08:20), da Ryanair também de Lisboa (08:17), a ligação interilhas da Binter Canarias proveniente do Porto Santo (09:02) e, o voo da Luxair vindo do Luxemburgo (09:47).

A estação meteorológica de Santa Catarina registou, desde a meia-noite, uma rajada máxima de 76 km/h, assinalada pelas 06:30.