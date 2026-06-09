Mais de 20 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

O vento forte não deu tréguas e condicionou novamente as operações no Aeroporto da Madeira, provocando esta terça-feira dezenas de cancelamentos e divergências de voos.

Até às 23h30, tinham sido cancelados 22 voos, entre partidas e chegadas.

Aeroporto da Madeira com 13 voos afectados e um divergido O Aeroporto Internacional da Madeira voltou a registar, esta terça-feira, um dia marcado por constrangimentos na operação, com reflexos em partidas e chegadas.

De acordo com os dados meteorológicos, a rajada registada na última hora na estação de Santa Catarina foi de 69 km/h, enquanto a rajada mais forte, até ao momento, aconteceu pelas 15h30, com uma intensidade de 94 km/h.