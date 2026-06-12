Inflação volta a deixar marcas em Maio

No último mês de Maio de 2026, a variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), ou seja a inflação, nos últimos 12 meses "fixou-se em 3,3%, valor superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao observado no mês anterior" na Região Autónoma da Madeira (RAM).

De acordo com as contas da Direção Regional de Estatística da Madeira, "a inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, situou-se em 2,8%, o que representa um acréscimo de 0,1 p.p. face ao mês precedente".

Em termos de preços dos bens, estes "aumentaram 2,3%, enquanto os serviços registaram um acréscimo mais expressivo, de 4,5%", sendo que "as maiores variações positivas observaram-se nas classes dos 'Restaurantes e serviços de alojamento' (7,5%), da 'Saúde' (4,2%) e dos 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' (4,0%). Em sentido contrário, a classe do 'Vestuário e calçado' registou a variação negativa mais acentuada (-1,5%)", realça.

Foto DREM

Como tem sido frequente, a inflação na Madeira é superior à do País, onde "o IPC apresentou uma variação média de 2,5% (2,4% no mês anterior)", ou seja segue o sentido oposto.

"Em termos homólogos, ou seja, comparando Maio de 2026 com o mesmo mês de 2025, a variação dos preços foi de 4,6% na RAM (3,3% no País), o que representa um acréscimo de 0,9 p.p. face ao mês anterior", com destaque para "as classes dos 'Transportes' (+2,5 p.p.), dos 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' e dos 'Restaurantes e serviços de alojamento' (ambas com +0,6 p.p.) foram as que mais contribuíram para a variação homóloga do IPC", realça.

Já "as maiores variações homólogas observaram-se nos 'Transportes' (12,4%), nos 'Restaurantes e serviços de alojamento' (5,9%) e na 'Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis' (4,6%). Em sentido inverso, a classe do 'Lazer, recreação, desporto e cultura' registou a variação negativa mais acentuada (-2,7%). No conjunto dos agregados destacam-se os 'produtos energéticos', que registaram uma variação de preços homóloga de 13,4%. Por sua vez, tanto os preços dos bens como os dos serviços aumentaram em 2,7% e 6,7%, respetivamente", evidencia o tal agravamento da inflação.

Mesmo em termos mensais, verificou-se, em Maio de 2026, inflação mais acentuada na Madeira do que no país. A "variação de 0,8% na RAM, após o aumento de 2,6% observado no mês anterior" na RAM e "variação do IPC foi de 0,2%, após os 1,3% registados em Abril de 2026" no País.

"Em Maio de 2026, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, registou uma variação de 0,6% face ao mês anterior e de 6,7% em termos homólogos (0,5% e 6,6% no mês anterior, respetivamente)", conclui.