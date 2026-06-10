Messi regressa e marca na vitória da Argentina sobre a Islândia

Lionel Messi marcou na terça-feira o segundo golo da vitória da Argentina sobre a Islândia, por 3-0, no derradeiro teste da seleção campeã do mundo antes do arranque do Mundial2026 de futebol.

Depois de ter tido um problema muscular no último encontro do Inter Miami, em 25 de maio, o capitão da seleção argentina voltou a jogar na terça-feira e marcou, de penálti, o segundo golo em Auburn, nos Estados Unidos, aos 72 minutos.

O camisola 10 tornou-se mesmo o jogador mais velho a marcar um golo pela Argentina, superando, com 38 anos, 11 meses e 14 dias, um recorde que pertencia a Ángel Amadeo Labruna, que tinha conseguido um golo frente ao Brasil, com 38 anos, nove meses e oito dias.

Num encontro em que o selecionador Lionel Scaloni apresentou um 'onze' sem grande parte dos titulares -- Nicolás Otamendi, que vai deixar o Benfica, foi uma das poucas exceções --, com Valentín Barco (08 minutos) a inaugurar o marcador.

Já depois do golo de Lionel Messi, que entrou aos 69 minutos, Thiago Almada fez o terceiro golo, aos 86.

A campeã do mundo começa a defender o seu título mundial em 16 de junho, frente à Argélia, defrontando ainda no Grupo J a Áustria (22) e a Jordânia (27).