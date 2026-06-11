Presidente em passeio pelo Funchal

O Presidente da República, António José Seguro, aproveita o final da tarde desta quinta-feira para um passeio pelo centro do Funchal, na companhia da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, após a saída do Parlamento regional.

Num ambiente descontraído e sob tempo de sol, o Chefe de Estado percorre várias artérias da cidade, tendo interagido com transeuntes que o abordaram ao longo do percurso, parando por várias vezes para cumprimentar populares e tirar fotografias.

Durante o passeio, António José Seguro mostrou particular interesse por alguns exemplares da iniciativa artística Banana Parade, integrada na Semana Regional das Artes, que se encontram instalados ao longo da Placa Central da Avenida Arriaga.

Depois faz pausa para café na esplanada do Golden Gate.

O Presidente da República manteve ainda contactos informais com cidadãos que se cruzaram consigo, num momento marcado pela proximidade e pela atenção ao espaço público, antes de prosseguir a agenda da visita oficial à Região Autónoma da Madeira.