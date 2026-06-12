Em Palm Beach a chegada de Portugal passa despercebida

Na zona de Palm Beach, a norte de Miami, a chegada da seleção portuguesa passa completamente despercebida, assim como o próprio Mundial2026 de futebol, a decorrer nos Estados Unidos, bem como no México e Canadá.

Nesta região do estado da Flórida, qualquer referência ao Campeonato do Mundo é impossível de encontrar nas ruas, estradas, supermercados ou lojas, mesmo que esteja a horas de receber Portugal, que escolheu a zona para ser o seu 'base camp'.

A comitiva lusa, que chega hoje a Palm Beach, vai treinar no Gardens North County District Park, um complexo desportivo 'gigante', inaugurado em 2019, que terá parte reservada à equipa do selecionador Roberto Martinez, pelo menos enquanto Portugal estiver instalado na zona.

Por isso mesmo, a presença de agentes da Palm Beach County Sheriff's Office já é bem notada, mas não existe qualquer referência visual à seleção nacional.

Para já, é sabido que o primeiro treino de Portugal no complexo, agendado para sábado, será aberto, mas de forma limitada, com uma bancada montada de propósito, mas que terá a capacidade para apenas 200 adeptos da comunidade lusa em Miami.

Entre hotel e treino, a seleção portuguesa terá que fazer cerca de 30 minutos de autocarro todos os dias, com os dois locais a ficarem separados por 30 quilómetros.

A comitiva lusa vai ficar hospedada na unidade hoteleira mais cara na zona mais luxuosa de Palm Beach, que fica apenas a seis quilómetros de Mar-a-Lago, a conhecida propriedade de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.

O hotel fica apenas a 15 quilómetros do pequeno aeroporto internacional de Palm Beach, que servirá para as viagens da equipa portuguesa, num Campeonato do Mundo em que praticamente todas as deslocações terão de ser feitas por avião.

Em Miami, referências ao Mundial2026 também muito poucas, à exceção do aeroporto, que tem um pequeno local de boas vindas aos adeptos, e dos arredores Hard Rock Stadium, que será um dos recintos a receber jogos da competição.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai até 19 de julho, dia da final.