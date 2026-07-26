Recorde de distância da columbofilia madeirense é batido por quatro pombos-correio

Quatro pombos-correio fizeram história este sábado ao baterem o recorde de distância da columbofilia na Madeira, ao percorrerem 416 milhas náuticas em alto mar até ao Funchal.

Os animais foram largados às 7h00 a partir do navio da marinha mercante Jaime S, do Grupo Sousa, que prestou apoio à iniciativa e desempenhou um papel considerado fundamental para a realização da prova.

No total, foram largados 50 pombos-correio, tendo quatro conseguido completar o percurso de 416 milhas náuticas, cerca de 770 quilómetros, até à Madeira.

O anterior recorde regional, com cerca de 25 anos, estava fixado nas 372 milhas náuticas. Com esta nova marca, nunca antes um pombo-correio da Região tinha conseguido completar uma distância tão longa em alto mar.

A conquista representa, assim, um novo marco para a columbofilia madeirense e evidencia a resistência e capacidade de orientação dos pombos-correio em condições de grande exigência.