Seguro aceita desafio da Nearsoft

​Durante a visita que decorre às instalações da ARDITI, o Presidente da República, António José Seguro, aceitou de imediato o desafio lançado por Pedro Camacho, CEO e cofundador da Nearsoft. O empresário propôs integrar a tecnológica numa futura comitiva oficial de empresários em viagens de Estado, assumindo a empresa todos os custos associados, com o objectivo de impulsionar a sua expansão para mercados em qualquer parte do Mundo.

​O chefe de Estado acolheu prontamente a iniciativa, destacando que promover encontros entre o tecido empresarial português e mercados externos é uma das suas prioridades nas deslocações ao estrangeiro. O Presidente encaminhou de imediato o assunto para a sua assessoria, de forma a viabilizar a participação da tecnológica, que atualmente já opera em quatro países e serve milhões de utilizadores no sector financeiro.