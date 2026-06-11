Seguro já está na Madeira

O Presidente da República, António José Seguro, chegou hoje à Madeira para uma visita oficial de dois dias integrada nas comemorações dos 50 anos da Autonomia Regional e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

O avião Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa que transportava o Chefe de Estado aterrou cerca das 12h30 no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. À chegada, António José Seguro foi recebido pelo Representante da República para a Madeira, o juiz desembargador Paulo Barreto.

Esta é a primeira deslocação oficial de António José Seguro à Região Autónoma da Madeira desde que tomou posse como Presidente da República, em Março deste ano.

O Chefe de Estado chega proveniente dos Açores, onde se encontrava desde terça-feira. Na quarta-feira, na Ilha Terceira, presidiu às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Após a chegada ao Funchal, António José Seguro deverá dirigir-se ao Palácio de São Lourenço, onde lhe serão prestadas honras militares com guarda de honra.

A agenda oficial da visita arranca durante a tarde. Às 14h45, o Presidente da República visita a Universidade da Madeira, a Startup Madeira – Incubadora de Empresas e a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, no Campus da Penteada.

A deslocação prolonga-se até amanhã, culminando com as cerimónias evocativas dos 50 anos da Autonomia Regional e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.