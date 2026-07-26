Liga árabe pede a Trump que trave "ambições extremistas" de Israel em Gaza

O secretário-geral da Liga Árabe instou hoje o Presidente norte-americano, Donald Trump, a travar as "ambições extremistas" de Israel e desbloquear o plano de paz para a Faixa de Gaza, que se encontra num impasse.

"Todas as partes têm uma responsabilidade na preservação da segurança e da estabilidade na região, e espera-se, em especial, que a administração norte-americana assuma a sua responsabilidade a este respeito", defendeu Nabil Fahmy, num comunicado citado pela agência de notícias Efe.

O diplomata egípcio dirigiu-se especialmente a Donald Trump, que, referiu, "tomou a iniciativa de lançar o plano de paz em outubro passado para pôr fim à guerra contra Gaza, cuja segunda fase, após nove meses, ainda não foi implementada".

As declarações de Fahmy surgem na véspera da viagem do primeiro-ministro israelita, Benjamim Netanyahu, a Washington para se reunir na terça-feira com Trump, pelo que Fahmy apelou ao líder norte-americano que "trave as ambições extremistas do Governo israelita de fazer fracassar a iniciativa de paz de Sharm El Sheij e ponha termo às suas ações repetidas de ultrapassar os limites na sagrada Jerusalém".

Fahmy acrescentou que Trump teve "um papel fundamental" na concretização do plano de vinte pontos apoiado pela Liga Árabe e pelo Conselho de Segurança para a reconstrução de Gaza e para abrir caminho ao estabelecimento do Estado palestiniano.

Por isso mesmo, o responsável da Liga Árabe insistiu na importância de Trump "enfrentar as evasivas e os atrasos israelitas que visam esvaziar o conteúdo do plano de paz e prolongar indefinidamente a situação atual em Gaza, além de implementar a anexação efetiva na Cisjordânia".

Os EUA, que patrocinam o acordo de cessar-fogo para Gaza, declararam formalmente em janeiro a entrada em vigor da segunda fase do pacto, embora o grupo palestiniano Hamas continue a recusar-se a depor as armas enquanto o exército israelita permanecer em Gaza, e Israel recusa retirar-se sem a desmilitarização da Faixa, entre outras divergências que impedem o avanço das negociações.