O Desafio Húngaro

A Hungria tornou-se, nos últimos anos, o exemplo mais revelador de como um Estado-membro de dimensão intermédia pode assumir um papel desestabilizador no seio da União Europeia (UE). Não pela sua força económica, mas pela capacidade de corroer, a partir de dentro, os mecanismos institucionais que sustentam o projeto europeu. O governo de Viktor Orbán consolidou um modelo de poder que fragilizou os alicerces democráticos do país e testou, de forma sistemática, os limites da tolerância de Bruxelas. É neste contexto que a ascensão de Péter Magyar adquire relevância: não apenas como mudança de liderança, mas como a primeira oportunidade real de travar um processo de deterioração institucional que já comprometeu o funcionamento da própria UE.

A deterioração do Estado de Direito na Hungria não é uma questão interna nem um simples desacordo com Bruxelas. Constitui uma ameaça direta ao funcionamento da UE. A erosão deliberada das garantias democráticas em Budapeste projeta-se para além do plano doméstico, afetando outros Estados membros e os seus agentes económicos. Defender o Estado de Direito na Hungria é mais do que uma exigência normativa. É uma condição funcional indispensável para a viabilidade da integração europeia.

A este quadro soma-se o uso recorrente do veto como instrumento de pressão política. A Hungria bloqueou decisões essenciais, sobretudo no apoio à Ucrânia, transformando a política externa da UE num exercício permanente de resistência. Não se tratou de divergência legítima, mas de uma estratégia calculada para maximizar ganhos internos à custa da ação coletiva europeia. É por isso que a mudança política em Budapeste tem um significado que ultrapassa a Hungria: a vitória de Magyar representa a possibilidade de travar a mais profunda erosão democrática alguma vez observada na UE e de restaurar o Estado de direito como condição mínima para o funcionamento do projeto europeu.

Por outro lado, a vitória de Péter Magyar não representa uma rutura imediata com Moscovo, mas assinala o início de uma erosão gradual dessa relação. Para a Rússia, o impacto mais significativo é de natureza política: a Hungria deixa de funcionar como o seu principal ponto de apoio dentro da UE, reduzindo a capacidade do Kremlin para explorar divisões internas e limitar a ação europeia no contexto da guerra na Ucrânia.

Em suma, o que está em causa é a credibilidade da UE enquanto comunidade fundada em regras. Se não garantir o respeito pelos seus próprios princípios, perde autoridade moral e capacidade de ação externa. A Hungria tornou-se o espelho dessa tensão e os próximos desenvolvimentos irão definir se o projeto comum assenta em valores ou numa união de conveniências.