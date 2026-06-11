Seguro recebido no Palácio

O Presidente da República, António José Seguro, chegou pelas 13h12 ao Palácio de São Lourenço, no Funchal, no âmbito da sua primeira visita oficial à Região Autónoma da Madeira desde que assumiu funções como Chefe de Estado.

À chegada à residência oficial do Representante da República para a Madeira, António José Seguro foi recebido com honras militares com guarda de honra.

O Presidente da República chegou à Madeira ao início da tarde, proveniente dos Açores.

A visita oficial decorre no contexto das comemorações dos 50 anos da Autonomia Regional e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

A agenda prossegue durante a tarde com uma visita à Universidade da Madeira, à Startup Madeira – Incubadora de Empresas e à ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, no Campus da Penteada.