Saúde e Ordem dos Fisioterapeutas discutem modelo de financiamento

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, reuniu-se esta manhã com o bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, António Lopes, acompanhado pela presidente e pela vice-presidente da Direcção Regional da Madeira da Ordem, Mara Gouveia e Joana Pita.

Entre os assuntos em análise esteve o novo modelo de financiamento da Medicina Física e de Reabilitação. Segundo a governante, o bastonário manifestou discordância em relação ao modelo nacional e à falta de autonomia atribuída aos fisioterapeutas, sem colocar em causa a legalidade da portaria regional.

Micaela Fonseca de Freitas afirmou que o Governo Regional compreende as aspirações da classe e manifestou disponibilidade para continuar a trabalhar em conjunto na procura de soluções que beneficiem os utentes.

A responsável pela tutela da Saúde aproveitou ainda para destacar o papel dos fisioterapeutas no Sistema Regional de Saúde, sublinhando a sua importância na recuperação funcional, na reabilitação, na prevenção de problemas físicos e na promoção da qualidade de vida da população.

A governante considerou igualmente que estes profissionais assumem um papel relevante nas equipas multidisciplinares, contribuindo para uma resposta mais integrada e centrada nos utentes.