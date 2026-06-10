Livre destaca apelo do Presidente da República a novo modelo de desenvolvimento

A líder da bancada parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, destacou hoje o apelo do Presidente da República a um novo modelo de desenvolvimento, baseado no talento e no conhecimento científico, no discurso do Dia de Portugal.

"O senhor Presidente da República falou de algo que é muito importante para Portugal, que é um novo modelo de desenvolvimento, de que na verdade nós precisamos, baseado no talento e no conhecimento científico, e que para isso é preciso reter os jovens. E que para reter os jovens é preciso garantir que o mercado de trabalho é suficientemente recompensador", afirmou.

A deputada do Livre falava em Angra do Heroísmo, nos Açores, em reação ao discurso do Presidente da República nas cerimónias do 10 de Junho.

António José Seguro disse que Portugal precisa de "políticas que fixem talento em vez de o exportar, de salários que reflitam a produtividade e a qualificação dos trabalhadores portugueses" e de "um mercado de habitação que permita aos jovens construir uma vida no país onde nasceram ou estudaram".

Isabel Mendes Lopes considerou que "é preciso mudar a forma do mercado de trabalho em Portugal", mas alegou que "o que está em cima da mesa em termos de legislação laboral é exatamente o contrário do que deveria ser", acrescentando que é necessário "um investimento forte na descida dos preços das casas em Portugal".

Na ilha Terceira, a deputada do Livre destacou ainda a mensagem do presidente sobre a "importância da coesão nacional e de Portugal ter de contar com todos", vincando que "a descentralização não significa falta de coesão".

Do discurso do presidente da comissão organizadora das comemorações do 10 de junho, Miguel Monjardino, a líder da bancada parlamentar do Livre realçou "a importância das nações médias se unirem em torno de valores fundamentais", defendendo que os direitos humanos e a ética deve ser "a cola que nos une a todos enquanto nações".