Albuquerque concorda com Seguro num novo modelo de financiamento para as regiões autónomas
Presidente do Governo Regional pede mais implementação aos muitos planos que têm sido concebidos
Miguel Albuquerque considera que as recentes declarações do Presidente da República sobre a necessidade de rever o modelo de financiamento das regiões autónomas vão ao encontro de uma reivindicação antiga da Madeira e dos Açores. O presidente do Governo Regional entende que a nova realidade geopolítica e estratégica do Atlântico reforça a necessidade de um maior investimento do Estado nas regiões insulares.
"O discurso do Presidente da República relativamente a esta matéria foi muito claro", afirmou, à margem da XI Grande Conferência Economia do Mar, que decorre hoje e amanhã no Funchal, referindo-se à intervenção de António José Seguro, ontem, nas comemorações do Dia de Portugal, nos Açores. Segundo o líder do executivo madeirense, a crescente importância estratégica do Atlântico exige que o País preserve e valorize os seus recursos marítimos e territoriais.
Albuquerque alertou para o facto de a União Europeia continuar excessivamente focada nas ameaças terrestres decorrentes da guerra na Ucrânia, esquecendo muitas vezes a dimensão atlântica da segurança europeia. "A verdade é que hoje em dia as ameaças são globais e o Atlântico neste momento é central", sustentou, defendendo mais investimento em infraestruturas, monitorização marítima e protecção dos cabos submarinos localizados na Madeira e nos Açores.
Questionado sobre a exclusão inicial dos arquipélagos de um programa europeu destinado às regiões costeiras, o presidente do Governo Regional mostrou-se confiante numa solução alternativa. "Vamos ter um programa específico para isso", afirmou, defendendo que a Madeira e os Açores devem ser reconhecidos não apenas pelas suas especificidades geográficas, mas também pelo seu papel estratégico para Portugal e para a Europa.