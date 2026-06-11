PS-Madeira quer gás e renováveis para garantir autonomia

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira quer que seja criada uma "Estratégia Regional de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Combustíveis Alternativos, articulada com o reforço das energias renováveis, para garantir a autonomia energética da Madeira e abrir novas oportunidades económicas" e, para isso, apresentou na Assembleia Legislativa um Projeto de Resolução de recomendação ao Governo Regional.

"A iniciativa parte de um diagnóstico claro: a Região utiliza GNL há cerca de uma década, através do 'gasoduto virtual' Sines–Socorridos, mas continua sem uma estratégia regional própria que defina o papel do gás e combustíveis alternativos (como o hidrogénio) na matriz energética de médio e longo prazo", explica. "Para o PS-Madeira, esta ausência de visão integrada fragiliza a autonomia da Região e adia decisões essenciais sobre investimentos, transição para combustíveis de baixo carbono e segurança de abastecimento", advoga.

Para o deputado Gonçalo Velho, "esta nova economia energética permite a construção de uma nova autonomia, em que o gás de transição o e as renováveis trabalham ao serviço da Região", entendendo que "esta é a oportunidade de uma nova etapa para o projeto autonómico, alicerçada numa economia diversa e competitiva, com novos agentes, que geram necessidades sustentáveis e verdadeiras de trabalho qualificado". E acrescenta: "Para isso é preciso que as decisões sejam debatidas e tomadas em fóruns institucionais alargados, dos quais a Assembleia Legislativa é o mais elevado, capacitando o futuro com grandes consensualizações estratégicas e institucionais."

O projecto socialista "assume o GNL como combustível de transição, com horizonte temporal limitado e subordinado às metas de neutralidade carbónica, exigindo simultaneamente metas vinculativas de penetração de energias renováveis e de armazenamento de energia", acrescentando que "a proposta defende que qualquer novo investimento em gás deve ser compatível com a progressiva substituição por combustíveis neutros em carbono e sustentáveis, garantindo uma transição ordenada".

O PS-Madeira, sublinha a nota, entende "o potencial económico de uma estratégia inteligente de gás e renováveis, tirando partido da cadeia Sines–Madeira e dos portos da Região. A Região pode reforçar a sua autonomia energética e, em paralelo, posicionar-se na nova economia atlântica da energia e da logística, atraindo investimento, inovação e emprego qualificado", argumenta.

Com esta iniciativa, os socialistas madeirenses acreditam que colocam "o gás e as renováveis no centro de uma visão de autonomia energética e desenvolvimento económico, alinhada com as metas europeias de descarbonização e com os interesses dos madeirenses e porto-santenses", conclui.