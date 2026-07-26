Semana do Mar despede-se em grande com concerto de João Pedro Pais

A Semana do Mar chegou hoje ao fim no Porto Moniz com uma noite dedicada à música portuguesa, que teve como principal atracção a actuação de João Pedro Pais.

O cantor e compositor, que levou ao rubro o público presente, regressou à Madeira para apresentar um espectáculo marcado por alguns dos temas que definiram a sua carreira e que continuam a ser reconhecidos pelo público.

A programação da última noite contou ainda com a artista madeirense Petra Gomes, que apresentou o espectáculo ‘Do México a Portugal’.

O encerramento da noite fica agora a cargo do DJ João Canada.