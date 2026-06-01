ARAE alerta para recolha urgente de peluches 'Teddy Bunny' da 'Flying Tiger'

A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), tutelada pela Secretaria Regional de Economia, alerta, através de uma nota de imprensa, os consumidores para a recolha de brinquedos de peluche em forma de coelho da marca 'Flying Tiger Copenhagen', devido a um risco elevado de asfixia, recomendando a suspensão imediata da sua utilização.

Em causa estão os modelos 'Teddy Bunny Pink' e 'Teddy Bunny Blue', com as referências 3065419 e 3065573, respectivamente, cuja notificação foi emitida no âmbito do sistema europeu Safety Gate – Sistema de Alerta Rápido para Produtos Perigosos Não Alimentares, através de comunicação da Direção-Geral do Consumidor (DGC).

De acordo com a ARAE, foi identificado que as orelhas e pernas dos peluches podem destacar-se durante a utilização, podendo igualmente ocorrer a libertação do enchimento interior, o que representa um risco significativo para crianças de tenra idade.

“As pequenas partes e o enchimento libertado podem ser colocados na boca, originando risco de asfixia”, refere a Autoridade Regional.

A ARAE recomenda que os consumidores que possuam estes artigos suspendam de imediato a sua utilização e procedam à devolução em qualquer loja da marca Flying Tiger Copenhagen.

Mais informações podem ser consultadas na página oficial de recolhas da marca (https://flyingtiger.com/pt-pt/pages/product-recalls) e na plataforma Safety Gate da Comissão Europeia (https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10098923?lang=en).

Na Região Autónoma da Madeira, a Autoridade reforça o apelo ao cumprimento das instruções emitidas pela marca e pelas entidades competentes, sublinhando a importância da proteção da segurança das crianças.