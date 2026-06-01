Compra de carros usados aumenta 4,2% e diminui 15% os novos

Há mais pessoas a andar de autocarros urbanos e menos a usar nas carreiras interurbanas, ao mesmo tempo que aumentaram as vendas de carros usados, mas diminuíram as vendas de veículos novos. Os dados referentes ao 1.º trimestre de 2026, comparativamente aos s primeiros três meses de 2025, foram divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que também divulga os dados finais do ano passado e revelam o incremento exponencial do mercado de carros eléctricos na Madeira.

Comecemos pelos transportes colectivos por meio de autocarro que, "registaram, no 1.º trimestre de 2026, um total de 6,8 milhões de passageiros (+4,1% do que em igual período de 2025)", sendo que "as carreiras urbanas transportaram 4,5 milhões de passageiros (+9,8%) enquanto nas interurbanas contabilizaram-se 2,3 milhões de passageiros transportados (-5,8%)", salienta.

Também os teleféricos caíram de utilização, mas por uma razão. "Entre Janeiro e Março de 2026, venderam-se aproximadamente 85,7 mil bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região (-73,0% face ao 1.º trimestre de 2025), sendo 88,3% para adultos, 7,3% para crianças e os restantes 4,4% para outro tipo de utilizadores (ex.: agricultores, residentes, estudantes, etc.)", começa por frisar. "No mesmo período, as receitas totais rondaram os 753,1 mil euros, correspondendo a um decréscimo de 82,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior". A razão: "De notar que, neste período de referência, a maioria dos teleféricos estiveram fechados para obras de manutenção."

Por sua vez, no comércio automóvel, "as Conservatórias da Região registaram, no 1.º trimestre de 2026, a transferência de registo de 4.205 veículos automóveis usados, dos quais 86,8% eram ligeiros de passageiros e 12,3% ligeiros de mercadorias" e "foram também registados 33 veículos pesados, cerca de 0,8% do total". Em comparação com o 1.º trimestre de 2025, diz a DREM, "o número de registos aumentou em 169, o que traduz um acréscimo homólogo de 4,2%".

Já segundo a informação recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado, e cedidas à DREM, no 1.º trimestre de 2026, "foi registado um total de 1.251 veículos novos adquiridos por residentes na RAM, o que representa um decréscimo de 15,5% face ao período homólogo", sendo de notar que "esta variável diz respeito às aquisições de veículos realizadas por entidades residentes na RAM, incluindo as efetuadas por empresas de rent-a-car, não correspondendo às vendas realizadas pelas concessionárias de automóveis que operam na RAM", esclarece.

De acordo com dados recolhidos pela DREM junto da ACAP, em 2025, "foram adquiridos por residentes na RAM 1.340 automóveis totalmente elétricos, representando um aumento de 71,8% face ao ano anterior. Àquele número somam-se ainda 1.734 híbridos elétricos plug-in a gasóleo ou gasolina (+14,2% em relação a 2024). No total, o número de aquisições de veículos elétricos ascendeu a 3.074 veículos, significando uma subida de 33,8% relativamente a 2024", destaca.

As estatísticas sobre os Transportes terrestres também falam sobre acidentes de trânsito. "Os dados provisórios fornecidos pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) mostram que, no 1.º trimestre de 2026, foram apurados 990 acidentes de viação com intervenção policial, o que significa um aumento de 4,7% relativamente ao mesmo trimestre do ano precedente" e também mais vítimas, que "ascenderam a 364 pessoas (mais 66 do que no 1.º trimestre de 2025), das quais 335 foram contabilizadas como feridos ligeiros, 25 como feridos graves e 4 como vítimas mortais", conclui.