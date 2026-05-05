Portugal e Espanha criam Observatório Ibérico da Energia

A Agência para a Energia de Portugal (Adene) e o Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) formalizaram hoje a criação do Observatório Ibérico da Energia, para acompanhar a transição e eficiência energéticas na Península Ibérica.

Em comunicado, a Adene diz ter sido assinado hoje, em Madrid, um Memorando de Colaboração para o desenvolvimento do observatório, que pretende assumir-se como "um instrumento estratégico de cooperação que visa monitorizar, analisar e divulgar informação sobre a transição energética e a eficiência energética em Portugal e Espanha".

A assinatura do memorando concretiza um dos compromissos assumidos no âmbito da XXXVI Cimeira Luso-Espanhola, realizada a 06 de março, em Huelva, e que resultou na celebração de 12 acordos bilaterais e na adoção de uma declaração conjunta sobre segurança climática.

Assinado hoje pelos presidente e vice-presidente da Adene, respetivamente Nelson Lage e Ana Paula Rodrigues, e pelo diretor-geral do IDAE, Miguel Rodrigo Gonzalo, o memorando estabelece "um quadro de colaboração orientado para o reforço da cooperação técnica e institucional entre as duas entidades, destacando o papel estratégico da energia na futura agenda ibérica".

Citado no comunicado, Nelson Lage considera tratar-se de um avanço estruturante na cooperação ibérica no domínio da energia: "O Observatório Ibérico da Energia representa um passo decisivo na construção de uma base comum de conhecimento entre Portugal e Espanha, essencial para apoiar políticas públicas mais eficazes, transparentes e orientadas para resultados. Partilhar dados, metodologias e boas práticas é hoje uma condição indispensável para uma transição energética justa e competitiva", afirma.

Segundo a Adene, pretende-se que o observatório seja "uma plataforma agregadora e difusora de informação pública e comparável sobre o setor energético nos dois países", com enfoque na eficiência energética, nas energias renováveis e na transição energética.

Entre os principais eixos de cooperação previstos destacam-se o intercâmbio de informação e dados de acesso público relevantes para a política energética, a partilha de experiências e boas práticas entre Portugal e Espanha e a promoção de análises, estudos e iniciativas conjuntas, incluindo eventos de interesse comum.

O diretor-geral do IDAE destaca a importância estratégica desta iniciativa conjunta, sublinhando o seu impacto na qualidade da decisão pública e na convergência ibérica.

"Espanha e Portugal partilham o compromisso com a agenda climática e, sem dúvida, o Observatório Ibérico da Energia, que hoje nos comprometemos a impulsionar, será um instrumento eficaz para intensificar a nossa cooperação e acelerar a implementação das energias renováveis e da eficiência energética", sustenta Miguel Rodrigo Gonzalo.

Um dos domínios centrais da cooperação entre a agência e o IDAE será o "combate à pobreza energética, através do intercâmbio de soluções e instrumentos de proteção dos consumidores vulneráveis", tema em que a Adene destaca ter vindo a assumir "um papel de liderança" em Portugal.

O acordo contempla ainda a colaboração técnica na eficiência energética da indústria, no desempenho energético de produtos e processos e na promoção das comunidades de energia e do autoconsumo coletivo, alinhando-se com os objetivos de competitividade, coesão social e neutralidade climática definidos a nível europeu.

Com o Observatório Ibérico da Energia, a agência e o IDAE consideram dar "um passo decisivo para transformar dados em conhecimento estratégico, apoiar a decisão pública e consolidar a Península Ibérica como um espaço de referência na transição energética justa e competitiva".

Sendo ambas as entidades membros da rede europeia de agências de energia (EnR -- Energy Network), este memorando "reforça igualmente a cooperação ibérica no seio dessa rede, aprofundando a articulação técnica e estratégica entre Portugal e Espanha no contexto europeu", acrescenta.