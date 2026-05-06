ARDITI lança podcast 'Mar de Ideias'

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, através do projecto de investigação 'AQUAFISH', lança o podcast 'Mar de Ideias', uma iniciativa de divulgação científica dedicada à literacia do Oceano. Os episódios vão estar disponíveis no YouTube e no Spotify.

O projecto, segundo informa uma nota enviada, pretende aproximar a sociedade dos principais temas ligados ao mar através de conversas acessíveis e actuais.

"'Mar de Ideias' é um espaço de encontro entre ciência, experiência e sociedade, que dá voz ao Oceano e a quem dele depende. Ao longo dos episódios serão explorados temas como a aquicultura na Madeira, a pesca comercial, a gestão sustentável dos recursos marinhos e as espécies invasoras", lê-se.

Cada episódio irá combinar diferentes perspectivas e áreas de conhecimento, com o objectivo de informar, esclarecer e estimular o pensamento crítico. No seu conjunto, o podcast irá contribuir para uma melhor compreensão dos desafios e oportunidades do Oceano na Região, reforçando a importância da sua gestão sustentável.

As entrevistas são conduzidas por Paulo Santos, jornalista e biólogo, numa série de conversas que pretendem ajudar a compreender melhor os desafios e oportunidades ligados ao Oceano.

Com esta iniciativa, o projecto 'AQUAFISH' reforça a aposta na transferência de conhecimento para a sociedade, promovendo uma maior proximidade entre a investigação científica e os cidadãos.

No episódio de estreia, 'Aquicultura na Madeira: Entre Ciência e Sustentabilidade', o investigador Carlos Andrade (MARE-Madeira/ARDITI) fala sobre a evolução da aquicultura na Madeira, esclarecendo mitos e explicando o seu papel na segurança alimentar e na sustentabilidade dos recursos marinhos. A conversa aborda ainda o potencial da Região para desenvolver modelos inovadores de produção em mar aberto, assentes na ciência, na inovação e numa gestão sustentável do oceano.

O podcast já se encontra disponível nas plataformas digitais, podendo ser encontrado através da pesquisa por “Mar de Ideias” ou acedido diretamente através dos seguintes links:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/6sdoBLIBK9B6ENGQZvqsyy?si=B-GHLpr6TGqccZx_rF-dOQ

YouTube: https://youtu.be/TN7Mihi2RUk?feature=shared.

Pode acompanhar o 'Mar de Ideias', subscrever os canais oficiais e juntar-se à conversa sobre o presente e o futuro do oceano.

O projecto 'AQUAFISH' é financiado pelo INTERREG Atlantic Area.