Liga Contra o Cancro lança campanha sobre Saúde Pulmonar

O mês de Maio "assinala, em Portugal e no mundo, a sensibilização para o Cancro do Pulmão, uma das doenças oncológicas com maior impacto na saúde pública", informa o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que para a sensibilização para irá avançar com uma campanha a ser apresentada amanhã na Escola Básica e Secundária de Machico.

"O tabaco continua a ser a principal causa de morte evitável no país, estando associado a milhares de óbitos anuais e ao desenvolvimento de patologias respiratórias graves, incluindo o cancro do pulmão", realça. "O tabaco é a principal causa de morte evitável em Portugal, sendo responsável por cerca de 11.800 mortes por ano", aponta.

É, por isso, "neste contexto que o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio da Escola Básica e Secundária de Machico e da Universidade da Madeira, promove o lançamento oficial da 'Campanha Maio Branco 2026 – Saúde Pulmonar', reforçando a importância da prevenção ativa, do diagnóstico precoce e da promoção de estilos de vida saudáveis. O branco simboliza a esperança, o ar puro e o compromisso com a vida, valores que orientam esta iniciativa de consciencialização dirigida a toda a população", evidencia na nota de imprensa.

Foto DR/LPCC

A sessão de apresentação da Campanha Maio Branco 2026 terá lugar amanhã, dia 30 de Abril, pelas 15h20, no Auditório da Escola Básica e Secundária de Machico, que inclui a inauguração e visita guiada ao Sistema Respiratório com realidade estendida.