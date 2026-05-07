“É muito importante controlarmos o nosso futuro e isso só é possível se controlarmos a informação e o acesso que estamos a permitir que os gigantes tecnológicos tenham”, afirmou Isabel Carapeta, sublinhando que “os dados são o petróleo do próximo século”, à margem da conferência ‘Women in Tech’.

A responsável alertou para os riscos associados ao uso indiscriminado de dados pessoais e à falta de consciência sobre os perigos ligados às novas tecnologias e à inteligência artificial.

Defendeu a necessidade de um debate mais alargado sobre a utilização de dados pessoais e empresariais. “É importante conversarmos e percebermos hoje, e nas próximas conferências, o que se pode fazer com os nossos dados pessoais e também com os dados que estão a ser criados pelas empresas e pelas pessoas”, disse.

Questionada sobre os cuidados a ter, criticou a aceitação pouco crítica de políticas de privacidade. “Fornecemos dados e aceitamos todas as ‘cookies’ sem pensar”, referiu, alertando para o acesso indevido a informação sensível.

Isabel Carapeta destacou ainda riscos como fraudes digitais, criação de contas falsas e o uso de inteligência artificial para imitar vozes e enganar pessoas. “A sociedade ainda não está muito consciente dos perigos da internet se não for bem utilizada”, afirmou.

Sobre a presença feminina na tecnologia, reconheceu resistências ainda existentes. “Maioritariamente, os homens pensam que nós não merecemos estar naquela sala. Não todos, mas há sempre um. Explicar-lhes que valemos a pena e que estamos lá por mérito é sempre um processo interessante”, disse.

Isabel Carapeta é fundadora e CEO da Simplifyer, empresa de behavioral intelligence, distinguida pela Forbes Portugal 30 Under 30.