Reféns do adiamento

1. A Região volta a entrar num ciclo de incerteza política com o novo e previsível imbróglio em torno da mobilidade aérea. Tal como se previa, o Governo da República começa a preparar um bloqueio discreto ao diploma aprovado na Assembleia da República a 10 de Abril, esvaziando, na prática, uma decisão que pretendia alterar o modelo do subsídio social de mobilidade. O mecanismo que permitiria aos residentes pagar apenas o valor do subsídio, sem terem de adiantar a totalidade das viagens, continua por concretizar.

Os sinais são evidentes: suspensão de procedimentos, adiamento de decisões e uma transferência do problema para o calendário institucional. O processo segue agora para promulgação presidencial, mas a questão essencial mantém-se: será a vontade da maioria respeitada ou acabará tudo por ficar, uma vez mais, praticamente na mesma? O histórico recente não permite optimismo. A “balbúrdia com o subsídio social de mobilidade”, como é descrita no debate político, espelha bem um sistema incapaz de estabilizar soluções para um problema estrutural. Com ou sem tectos!

Este impasse surge num momento em que é anunciado, para este mês, um encontro entre Miguel Albuquerque e o primeiro-ministro Luís Montenegro. A agenda é conhecida e os dossiers eternizam-se. Mais do que uma reunião protocolar, espera-se capacidade de decisão. A Região não precisa de mais uma fotografia institucional, precisa de soluções práticas e executáveis. A revisão da Lei das Finanças Regionais é um dos exemplos mais evidentes: apontada como prioridade, não avança este ano, contrariando indicações anteriores do próprio primeiro-ministro.

A este atraso somam-se outras indefinições, como a operacionalização de meios aéreos adicionais, cuja chegada à Região continua envolta num ponto de interrogação, apesar das promessas de Lisboa. Também aqui a dúvida permanece: haverá execução em tempo útil ou mais um adiamento? A repetição do padrão, anúncio, expectativa e ausência de concretização, tem marcado a relação entre a Região e o poder central.

2. Contas públicas da Região relativas a 2025. Os indicadores apontam para uma situação de folga orçamental e equilíbrio financeiro, o que, em teoria, abre margem para intervenção. No entanto, essa realidade contrasta com o quotidiano das famílias. O cabaz alimentar sobe de forma contínua, semana após semana, pressionando o custo de vida e reduzindo o rendimento disponível.

A divergência entre estabilidade macroeconómica e pressão no dia-a-dia dos cidadãos levanta uma questão incontornável: está a folga financeira a ser utilizada de forma eficaz para responder às necessidades mais imediatas? A percepção dominante é a de que essa ligação continua frágil.

No essencial, a Região enfrenta um cenário de repetição: decisões adiadas, soluções incompletas e dependência de processos externos.

3. No plano político interno, o recente congresso do PSD Madeira não trouxe sinais de mudança. Pelo contrário, consolidou uma lógica de continuidade sem renovação. O encontro reuniu funcionários públicos e dirigentes, mas não projectou futuro. Não se desenhou qualquer cenário de sucessão. Miguel Albuquerque saiu reforçado, com margem para prolongar o seu ciclo político, mas sem que isso represente um novo impulso estratégico. A ausência de ‘delfins’ e de debate interno evidencia um sistema político fechado sobre si próprio, pouco permeável à renovação.