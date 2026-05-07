Duas expedições para estudo dos mares da Madeira em preparação

Estão em preparação duas novas expedições para estudo dos mares da Madeira. A primeira acontece já este ano e visa conhecer melhor os ecossistemas costeiros da Madeira e do Porto Santo. Uma outra realizar-se-á em 2027 nos mares das Selvagens, incluindo o mar profundo das suas águas adjacentes.

Ambas serão realizadas no âmbito das acções previstas no 'Memorando de entendimento para a protecção e valorização do mar da Madeira', que foi assinado, no final da manhã de hoje, no Salão Nobre do Governo Regional.

Rui Caldeira, presidente do Conselho de Administração da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, destacou o “salto qualitativo” que o referido documento vem garantir ao estudo e conservação dos mares da Região, ao mesmo tempo que enfatizou os meios, sobretudo tecnológicos, que serão aplicados nas anunciadas expedições.

A expedição deste ano será coordenada pelo Governo Regional, com liderança científica da Arditi, e terá com foco os ecossistemas costeiros da Madeira, do Porto Santo e das Desertas, avaliando o seu estado ecológico e a sua biodiversidade, bem como a saúde dos ecossistemas marinhos.

Na do próximo ano, o foco será colocado nas Selvagens, numa campanha que “marcará o estudo tecnológico do oceano profundo, recorrendo a meios oceanográficos de vanguarda”, incluídos veículos autónomos.

Juntam-se a estas acções, o envolvimento da comunidade em todo o processo. Em conjunto com a Fundação Oceano Azul, a Arditi vai levar a cabo estudos de caracterização e monitorização dos valores naturais e dos usos do mar da Madeira, um alicerce técnico para o planeamento da conservação e utilização das áreas marinhas, conforme deu conta Rui Caldeira.

Um dos objectivos, apontou, passa por “trazer o oceano para o centro das políticas públicas e privadas”, beneficiando de um programa de acção que foi assumido pelo Governo Regional, pela Arditi, pela Fundação Oceano Azul e pela Pristine Seas da National Geographic Society.

Ao Executivo madeirense, através dos seus diferentes organismos, cabe a liderança política, o enquadramento jurídico e a governação da parceria; a Fundação acrescenta a sua experiência em conservação; a National Geographic traz a capacidade de projectar para o Mundo o que está sendo feito na Madeira; enquanto a Arditi contribui com a sua capacidade científica e tecnológica.

Na cerimónia que decorreu no final da manhã de hoje, tanto José Soares dos Santos, da Fundação Oceano Azul, como Enric Sala, fundador da Pristine Seas, fizeram questão de destacar, nas suas intervenções, este último, por mensagem gravada, a liderança da Região neste âmbito da conservação marinha.

Já o presidente do Governo Regional realçou os benefícios das estratégias de conservação e de gestão das áreas marinhas implementadas e a implementar na Madeira, que, notou, “têm impacto para além do horizonte temporal das próximas eleições”.

Quis Miguel Albuquerque, desta forma, salientar a importâncias da definição das políticas neste âmbito, bem como da instituição de reservas marinhas. Como exemplo do cumprimento da política do mar, o governante apontou a criação do Registo Internacional de Navios da Madeira e a aposta na aquacultura.