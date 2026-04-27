'Liceu: Casa, Ilha, Paz, Madeira' inspira Semana dos Clubes, Grupos e Projectos

A Escola Secundária Jaime Moniz promove, entre hoje e o dia 30 de Abril, a XXVII edição da Semana dos Clubes, Grupos e Projetos, com o tema '"Liceu: Casa, Ilha, Paz, Madeira'. Segundo o estabelecimento de ensino, esta será uma "simbiose de experiências singulares que esta instituição tem proporcionado e proporciona ao longo da sua existência centenária , marcando gerações e com um papel decisivo na comunidade citadina onde está inserida".

O Grupo de Teatro 'O Moniz-Carlos Varela' abriu estas actividades com a peça 'O Futuro começa aqui…', reunindo figuras históricas e contemporâneas. "Um encontro simbólico na escola, que desafiou a reflectir, com ironia e humor, sobre o papel da educação, da memória, da ciência e da criatividade", aponta.

A cerimónia de abertura desta XXVII Semana contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal do Funchal com os pelouros da Educação, Saúde, Social e Inclusão, Helena Leal, da directora dos serviços de Educação Artística, Natalina Santos, do dirigente director de Serviços de Educação Artística e Multimédia, Virgílio Caldeira.

No Largo do Museu, os vários Clubes, Grupos e Projetos da ESJM apresentam os seus trabalhos, unidos por um denominador comum: a criatividade e a mais-valia dos seus projectos. Uma exposição inaugurada com entusiasmo e que tem por detrás muito e muito trabalho de alunos e professores. O Núcleo Museológico do Liceu também expõe trabalhos sobre o Retrato de Uma Construção (o Edifício do Liceu, que hoje assinala os 80 anos de existência), da autoria de Lília Castanha, bem como um vídeo sobre este processo de construção, de António Freitas e Lília Castanha. Muitos outros trabalhos divulgam, com imaginação, as suas propostas de trabalho extracurriculares (Clubes de Ciências Experimentais de Física e Química/ Clube Europeu/ Clube de Latim “Via Agere”/ Clube Passaporte Francófono Grupos e Projetos: Artes Manuais – Crochet/ Erasmus+/ ModArteCor/ Pomar Solidário/ Ponto e Vírgula/ Visita a Berlim/ Voz do Aluno).

De acordo com a mesma nota, um dos momentos mais simbólicos desta abertura foi o espetáculo “Liceu: Casa, Ilha, Paz, Madeira”, com o envolvimento dos Clubes, Grupos e Projetos: CACEC Assistência Tutorial a Alunos Estrangeiros/Cinema e Arte Digital/ Coro do Liceu/ DancEn?gma. "Uma verdadeira mostra das potencialidades artísticas dos alunos, sob a orientação dos docentes, que assim puderam comprovar que a ESJM mantém a sua tradição mas é fermento de uma diversidade de actividades criativas que complementam a formação integral do aluno, muito para além do currículo formal", aponta.

A presidente do Conselho Executivo da ESJM, Ana Isabel Freitas, acolheu com entusiasmo e gratidão todos quantos colaboram nesta Semana, explicitando o lema. "O Liceu é casa, porque acolhe; é espaço de encontro e de diversidades culturais; é Paz, espaço de diálogo e de esperança. Sem educação não há futuro nem haverá Paz", considerou. Ana Isabel de Freitas aplaude todos quantos colaboram nas actividades desta Semana, certamente profícua em termos de enriquecimento cultural de toda a comunidade educativa.

O lema escolhido para esta edição reflecte a missão da escola enquanto porto de abrigo e espaço de cidadania, na medida em que a ideia de casa simboliza o acolhimento de gerações de estudantes ao longo do tempo. Por outro lado, a referência à ilha e à Madeira evidencia o orgulho e a profunda ligação ao território que caracteriza toda a comunidade escolar. Por fim, o conceito de paz surge como um valor universal, promovido através da convivência harmoniosa e da partilha de conhecimento.