Proposta do PS para criar ‘Cartão Jovem Cultura’ não passa

O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal apresentou esta quarta-feira, 29 de Abril, uma proposta de recomendação para que a autarquia proceda à criação do ‘Cartão Jovem Cultura’.

A medida, que se destinava aos jovens do concelho com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos e consistia na atribuição de um apoio anual de 40 euros, tendo em vista promover a inclusão cultural, educativa e social, não foi aprovada com 31 votos contra e apenas 11 a favor.

Daniel Alves do Chega afirmou que a medida não é exequível, acusando a proposta do PS de se aproximar “de uma política de ilusão”.

Paulo Marques do ‘Funchal Sempre Melhor’ classificou a proposta como “incompreensível”, apontando a falta de indicação do impacto financeiro previsto da medida e lembrando as medidas de apoio, bem como de promoção da cultura já em vigor no município, convidando o PS a explicar o que mudaria com a proposta.

“Ou o Partido Socialista desconhece todas estas iniciativas ou conhece-as e ainda assim quis fazer um número de circo”, atirou.

A intervenção motivou uma reacção do deputado Sergio Abreu do PS, que quis “defender a sua honra”, dizendo que se trata de “uma proposta de recomendação”, que caso fosse aprovada deveria ser melhorada pelo Executivo Municipal, acusando Paulo Marques de ser “infeliz” por se servir da medida “para atacar” a oposição.