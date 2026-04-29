Presidente norte-americano recomenda a iranianos que sejam "mais inteligentes"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou hoje que os iranianos "precisam ser mais inteligentes e depressa", enquanto as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão estão completamente paralisadas há vários dias.

"O Irão não se consegue organizar. Não sabem como chegar a um acordo" sobre a questão nuclear, afirmou o líder dos Estados Unidos na rede social Truth Social.

A mesma publicação incluía uma fotomontagem do Presidente norte-americano de óculos escuros, fato e gravata preta, segurando uma espingarda de assalto num cenário de guerra e com a legenda: "Chega de tentar ser bonzinho".

Os esforços para pôr fim à guerra no Médio Oriente estão hoje num impasse. Os Estados Unidos manifestaram ceticismo em relação a uma nova proposta de Teerão para reabrir o Estreito de Ormuz, que está praticamente paralisado.

De acordo com um artigo do portal norte-americano Axios --- divulgado pela agência de notícias oficial iraniana IRNA --- a proposta iraniana visava reabrir o estreito de Ormuz e terminar a guerra, negociando a questão nuclear apenas numa fase posterior.

Entretanto, a questão nuclear continua a ser central para os Estados Unidos e para Israel, nomeadamente porque não querem que o Irão tenha armas nucleares.

Hoje, o Wall Street Journal divulgou, citando responsáveis norte-americanos, que o Presidente Trump instruiu os seus conselheiros para se prepararem para um bloqueio prolongado ao Irão.

De acordo com estas fontes, Donald Trump indicou, principalmente durante uma reunião de crise na segunda-feira, que queria continuar a pressionar a economia iraniana e as suas exportações de petróleo, bloqueando as suas infraestruturas portuárias.

O chefe de Estado dos EUA "acredita que as suas outras opções --- retomar os bombardeamentos ou retirar-se do conflito --- apresentavam mais riscos do que manter o bloqueio", disseram estas autoridades ao WSJ.

O conflito no Médio Oriente foi iniciado em 28 de fevereiro com os ataques de Israel e dos Estados Unidos da América ao Irão, que retaliou sobre países vizinhos aliados de Washington e encerrou a navegação, nomeadamente de petroleiros, no estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico. As negociações de paz entre as partes encontram-se atualmente paralisadas.