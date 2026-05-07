JPP defende mais apoios para as energias renováveis

Alfredo Gouveia fez uma intervenção em que abordou a produção de energia com base em fontes renováveis, na Região e a necessidade de maior aposta nesta área.

O deputado do JPP referiu as vantagens da "energia limpa" e a importância de aumentar a percentagem na produção total de energia. em 2025, as fontes renováveis garantiram 36% do total, ainda abaixo da média nacional.

Alfredo Gouveia defende mais apoios para as famílias que apostam em placas fotovoltaicas e lamenta que o programa +Energia não tenha atingido os seus objectivos, com "muitos a não receberem" o que era prometido.

O deputado defende a instalação de painéis fotovoltaicos "em todos os edifícios públicos" e a aposta em veículos eléctricos, nomeadamente nos transportes públicos.

O deputado do JPP voltou a defender o estudo de uma linha de metro, numa primeira fase entre o aeroporto, Funchal e Câmara de Lobos.