Abertas candidaturas a prémio que distingue lideres locais que lutam pela democracia

O Comité Europeu das Regiões (CR) abriu as candidaturas ao Prémio Presidente Pawel Adamowicz, galardão que reconhece líderes locais que se destacaram na defesa de valores europeus.

"Este prémio não é apenas uma homenagem, mas uma declaração política. É um compromisso claro de defender a democracia local e as liberdades fundamentais onde quer que sejam desafiadas", afirmou a presidente do CR, Kata Tütto, ao anunciar a abertura do prazo para indicação de nomes candidatos ao Prémio Presidente Pawel Adamowicz.

"Num momento em que os valores democráticos estão cada vez mais sob pressão, este Prémio é uma chamada coletiva europeia para apoiar aqueles que defendem a liberdade e a democracia a nível local, muitas vezes correndo grande risco pessoal", acrescentou.

A sexta edição do prémio foi lançada durante a 171.ª reunião plenária do CR, que hoje termina, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

O prémio foi criado em homenagem a Pawel Adamowicz, presidente da câmara da cidade polaca Gdansk, assassinado em 2019 após uma prolongada campanha de discurso de ódio.

De acordo com o CR, o galardão reconhece líderes locais e atores cívicos "que defendem valores europeus, muitas vezes sob condições difíceis".

Até ao dia 31 de outubro todos os membros do CR, presidentes de câmara ou de organismos regionais, membros do Parlamento Europeu e organizações da sociedade civil podem propor candidatos ao prémio.

Em 2026, o júri selecionou por unanimidade Ekrem Imamoglu, eleito presidente da Câmara Istambul e presidente da União dos Municípios da Turquia, que se encontra atualmente detido por motivos políticos.

Em 2025 o prémio distinguiu Vitaliy Klitschko, presidente da Câmara de Kiev (Ucrânia), que tinha sido indicado pela sua liderança em circunstâncias difíceis devido à guerra com a Rússia.

O prémio é uma iniciativa conjunta da Cidade de Gdansk, do CR e da Rede Internacional de Cidades de Refúgio (ICORN).

Esta rede é uma organização internacional que reúne 80 cidades e regiões na Europa, que além de proporcionar refúgio a escritores e artistas perseguidos, promove a liberdade de expressão, a defesa de valores democráticos e a solidariedade internacional.

O Comité das Regiões Europeu é um órgão consultivo composto por representantes eleitos de autoridades regionais e locais dos 27 países da UE. Reúne em plenário, em Bruxelas, seis vezes por ano.