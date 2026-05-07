Lucros dos CTT encolhem 17,6% para 4,5 ME até Março

Os CTT fecharam o primeiro trimestre deste ano com um resultado líquido atribuível aos acionistas de 4,5 milhões de euros, menos 17,6% face ao período homólogo, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a empresa, os rendimentos operacionais atingiram 329,4 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, uma subida de 14,1% face a igual período de 2025, impulsionado, sobretudo, pelas soluções de comércio eletrónico, que cresceram 34,8%.

No primeiro trimestre do ano, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) caiu 7,9%, em comparação com o período homólogo, para 36,7 milhões de euros.