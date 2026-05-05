Miranda Sarmento diz que vai aplicar taxas sobre lucros extraordiários de energéticas

O ministro das Finanças disse hoje em Bruxelas que Portugal vai avançar com taxas sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas, à semelhança do que aconteceu em 2022 na anterior crise dos preços dos combustíveis.

"Vamos pegar nas medidas tomadas em 2022, calibrá-las, melhorá-las e - a breve trecho -- apresentar ao parlamento uma proposta", disse Joaquim Mirada Sarmento, em declarações aos jornalistas, em Bruxelas.

O ministro acrescentou que a Comissão Europeia deixou a decisão nas mãos de cada Estado-membro.