Prémio ao agricultor rende 4,5 milhões

O Governo Regional irá proceder, hoje, ao pagamento de mais 500 mil euros aos cerca de 12 mil agricultores da Região, no âmbito do “Prémio ao Agricultor”, revelou a secretária regional de Agricultura e Pescas.

De acordo com a tutela, este valor junta-se aos cerca de 4 milhões de euros já pagos em 2025, totalizando 4,5 milhões, um valor superior ao de anos anteriores.

A novidade foi avançada pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, citado em nota de imprensa.

Ainda de acordo com a mesma nota, durante uma visita a produtores de cana e operadores económicos nos concelhos de Santa Cruz e Machico, Nuno Maciel constatou ainda que a produção deste ano está em linha com a do ano passado.

O auxílio tem, assim, como finalidade compensar os sobrecustos de produção, nomeadamente fertilizantes, produtos fitofarmacêuticos, mão-de-obra, entre outros.