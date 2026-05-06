Albuquerque vai cumprir compromissos com Ribeira Brava e anuncia "duas óptimas notícias"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reafirmou, esta tarde, o compromisso de cooperação com o município da Ribeira Brava, durante a sessão solene comemorativa do 112.º aniversário do concelho, que decorreu na praceta junto à Escola Padre Manuel Álvares.

Na sua intervenção, o governante destacou o papel do actual presidente da Câmara Municipal, Jorge Santos, elogiando a sua “inteligência, capacidade e pragmatismo” ao assumir funções após o mandato de Ricardo Nascimento. “Substituir um presidente carismático, com um trabalho notável, não é fácil”, afirmou, sublinhando a capacidade do autarca em manter a estabilidade e união na vereação, bem como em dar continuidade a projectos estruturantes para o concelho.

Miguel Albuquerque garantiu que o executivo madeirense continuará a trabalhar em estreita colaboração com o município. “O resto é ruído. As palavras leva-as o vento, a obra fica”, disse, defendendo que o foco deve estar no serviço público e na concretização de medidas que promovam o desenvolvimento, reduzam assimetrias e melhorem a qualidade de vida da população.

O chefe do Governo Regional aproveitou a ocasião para anunciar "duas óptimas notícias" que acabara de receber, revelando que a taxa de desemprego na Madeira atingiu, no primeiro trimestre de 2026, o valor mais baixo dos últimos 25 anos, com uma redução de dois pontos percentuais face ao mesmo período de 2025. Sublinhou também que o número de pessoas empregadas é de 135.900, valor que é o mais elevado do mesmo período.

Durante o discurso, Miguel Albuquerque citou a obra “O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas”, do cardeal José Tolentino Mendonça, para destacar a importância da perseverança. Associando o conceito à acção política, afirmou querer manter uma “aliança firme” com o poder local, insistindo que é através da persistência e da cooperação que se concretizam obras estruturantes.

Entre os investimentos realizados na Ribeira Brava nos últimos anos, destacou a construção da nova Escola Secundária Padre Manuel Álvares, a ampliação da unidade de doentes de Alzheimer, a melhoria de caminhos agrícolas e a remodelação dos sistemas de abastecimento de água e saneamento. Referiu ainda projectos como a marginal da Ribeira Brava, a estabilização de acessos à Estrada Regional 222, a requalificação da freguesia da Tabua e a recuperação do centro histórico.

O governante enumerou também um conjunto de projectos futuros, incluindo a construção de um novo auditório, o lançamento do concurso para o Nó do Campanário, a extensão da promenade até à Ponta do Sol, 17 novas habitações a preços acessíveis para jovens na Tabua e a duplicação da via rápida até à Ponta do Sol e depois até à Calheta, após renegociação das concessões. Estão igualmente previstos novos açudes na Serra de Água, a conclusão do Caminho da Pedra e a segunda fase de reabilitação do Centro Desportivo da Madeira.

A encerrar, Miguel Albuquerque reforçou que o Governo Regional manterá o apoio à autarquia e às suas iniciativas. “Os nossos compromissos são claros e efectivos. Podem contar connosco para continuar a trabalhar em prol das aspirações dos ribeira-bravenses”, concluiu.