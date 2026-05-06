Clara Tiago destaca papel da Assembleia Municipal como "chão da democracia" na Ribeira Brava

O compromisso de fortalecer o órgão deliberativo e de o colocar ao serviço da comunidade marcou o discurso da presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava, Clara Tiago, esta tarde, na sessão solene comemorativa do 112.º aniversário do concelho, realizada na Praceta junto à Escola Padre Manuel Álvares.

A sua primeira intervenção no actual cargo foi pautada por um tom de gratidão e esperança. Clara Tiago sublinhou a responsabilidade que lhe foi confiada pelos eleitores e pelos seus pares: "Comprometo-me a exercer com todo o empenho e entrega, a quem vier depois de mim, uma instituição fortalecida na sua identidade própria e no seu núcleo essencial".

A presidente da Assembleia Municipal, que é também deputada do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, defendeu que este órgão é "o elo de ligação entre os cidadãos e o poder", salientando que se trata do "chão da democracia local, o espaço onde as vozes da nossa terra se encontram, onde o diálogo se faz com respeito e onde o pluralismo político é vivido como riqueza, e não como divisão".

Clara Tiago destacou o clima de maturidade que tem caracterizado as reuniões realizadas no âmbito do órgão deliberativo neste mandato, elogiando a postura dos deputados eleitos, "sempre de forma elevada, independentemente da cor política" pela qual hajam sido eleitos.

Quis ainda prestar homenagem aos autarcas e deputados cessantes, e dirigiu palavras de reconhecimento especial aos anteriores presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, Ricardo Nascimento e Rita Abreu, respectivamente. Ao novo executivo camarário, liderado por Jorge Santos, Clara Tiago manifestou confiança e enalteceu o trabalho de toda a equipa.

Ribeira-bravense de berço, Clara Tiago recordou a sua ligação ao concelho, desde os primeiros passos dados no balcão da Junta de Freguesia até ao seu percurso como deputada na Assembleia Legislativa da Madeira. "Trata-se de uma ligação de coração e de compromisso, que se renova todos os dias através do meu trabalho", sublinhou.

A presidente aproveitou para destacar o papel da Assembleia Legislativa da Madeira, presidida "pela primeira vez, na história da Autonomia, por uma mulher", Rubina Leal, a quem elogiou pela "proximidade, competência e dedicação".

Olhando para o futuro do concelho, Clara Tiago apelou à cooperação entre os diferentes poderes (legislativo, executivo e local) e ao apoio do Governo Regional para garantir o desenvolvimento do território, com especial atenção "às áreas menos favorecidas do concelho".

Agradeceu também a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na cerimónia, classificando-a como "um enorme alento e um factor de esperança", e concluiu a sua intervenção com palavras de reconhecimento à família e amigos.