"Acho que o Jorge Costa nos ajudou, com algumas defesas", disse Francesco Farioli

Depois de conquistar o campeonato, Francesco Farioli, treinador do FC Porto, disse que "há muitas emoções, ainda".

"Tenho de me aperceber, porque estava muito focado no jogo. Vocês viram como foi o jogo. Acho que o Jorge Costa nos ajudou, com algumas defesas. É muito emocional, para todos. Para este grupo, para quem trabalha no clube, para o presidente, para Jorge Costa e para todos estes adeptos, depois de tantos anos sem título", afirmou.

E prosseguiu: "Não pensei na festa, não planeei nada. O meu objectivo era tentar trazer toda a energia para preparar a equipa até aonde ela tinha de ir, e conseguimos. Vamos ter tempo para digerir estas emoções".

Durante a temporada, tivemos muitos momentos diferentes. Hoje, era sobre passar a meta. Temos de celebrar, finalmente, em frente dos nossos adeptos. Não era possível ser melhor". Francesco Farioli

Sobre Jorge Costa: "A nossa força toda a época. O Jorge, uma das últimas coisas que nos disse, foi que tínhamos equipa outra vez. Demos tudo o que podíamos, ele lá de cima também nos ajudou, em muitas pequenas coisas. Aquelas defesas em cima da linha têm dedo do Jorge. Esteve connosco várias vezes. Infelizmente, não fisicamente, mas nas nossas mentes e almas".

O FC Porto sagrou-se, esta noite, campeão nacional depois de ter vencido o Alverca por 1-0, no Estádio do Dragão.