“Um ensino superior livre e gratuito é um pilar essencial na sociedade”

À margem das celebrações do Dia da Universidade da Madeira, o vice-presidente da Associação Académica, Tiago Alves, evidenciou que as principais preocupações por parte dos estudantes estão centradas sobretudo nos apoios sociais, no acesso ao ensino superior e nas perspectivas após a conclusão dos cursos.

Em declarações aos jornalistas, o dirigente sublinhou que as inquietações começam ainda antes da entrada na universidade e prolongam-se até à integração no mercado de trabalho. “Os estudantes preocupam-se com aquilo que têm antes de entrar no ensino superior e também com aquilo que encontram depois”, referiu.

Destacou, além disso, a defesa de um ensino superior gratuito, considerando-o “um pilar essencial na sociedade”. Tiago Alves reforçou ainda a importância das residências universitárias, cuja conclusão está prevista para o próximo ano lectivo.

No plano social, reconheceu que persistem dificuldades entre os estudantes mais carenciados, apontando para a necessidade de reforçar os apoios. Actualmente, a associação atribui bolsas a cerca de 50 alunos, com um apoio global na ordem dos 10 mil euros, incluindo refeições ao longo do ano lectivo. Ainda assim, o objectivo passa por “reduzir o número de estudantes em situação de carência”. No decorrer da cerimónia, o vice-presidente da Associação Académica denunciou situações de desigualdade, referindo que “continua a haver jovens que não entram no ensino superior por falta de condições e não por falta de capacidade” e outros que acabam por abandonar os estudos devido a dificuldades financeiras.

Defendeu, por isso, uma actualização dos apoios à realidade actual, marcada pelo aumento do custo de vida e pela pressão no mercado habitacional. Tiago Alves garantiu que a Associação Académica continuará a “ser a voz dos estudantes”, valorizando também pequenos avanços já alcançados, como a redução do custo de entrega de teses de doutoramento.

Após a sua intervenção, a cerimónia prosseguiu com a atribuição de 25 medalhas a funcionários da Universidade da Madeira.