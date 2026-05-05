PS-Madeira questiona GR sobre apoios para bananicultores afectados pelo mau-tempo

O PS-Madeira questionou o Governo Regional sobre os apoios aos produtores de banana afectados pelas intempéries registadas no final do ano passado, alertando para prejuízos que poderão atingir cerca de 25% da produção ao longo de 2026.

Em conferência de imprensa na Ponta do Sol, a presidente do partido, Célia Pessegueiro, sublinhou que os danos não se limitam às bananeiras destruídas, mas incluem também plantas fragilizadas, cujos frutos não se desenvolvem, resultando frequentemente em perdas totais.

A dirigente criticou ainda a falta de transparência nos apoios já atribuídos, defendendo que o Governo deve esclarecer os critérios, os montantes pagos e as medidas previstas para apoiar os agricultores nos próximos meses.