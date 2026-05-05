'Everywhere Digital School' regressa à Madeira após primeira edição com muita procura

A 'Everywhere Digital School' está de regresso à Madeira, para uma segunda edição, isto depois de ter registado bastante procura na primeira vez que se realizou na Região. Esta é uma iniciativa da Lisbon Digital School, com apoio da Startup Madeira, entidade sob a tutela da Secretaria Regional de Economia.

O evento está a decorrer no Museu de Electricidade da Madeira - Casa da Luz, até amanhã, reunindo especialistas e participantes em torno da transformação digital, inovação e novas competências profissionais.

Na sessão de abertura, esta manhã, José Manuel Rodrigues sublinhou o impacto crescente do projecto e o “mérito desta iniciativa”, justificando a pertinência desta nova ‘viagem’, num contexto em que a literacia digital se afirma como competência essencial para a competitividade económica, a empregabilidade e a inovação.

A 'Everywhere Digital School' tem percorrido várias cidades do país, incluindo Porto, Nazaré, Ponta Delgada, Faro, Évora e Coimbra, com o objctivo de democratizar o acesso a formação especializada em áreas como marketing digital, inovação e inteligência artificial.

A Startup Madeira é o parceiro local deste projecto formativo, "reafirmando-se como peça central na estratégia regional de inovação e empreendedorismo, bem como no apoio à criação e no desenvolvimento de projetos empresariais, desempenhando um papel determinante na consolidação de um ecossistema tecnológico mais dinâmico, capaz de ligar talento, conhecimento e mercado".

Na sua intervenção, segundo nota à imprensa, o Secretário Regional da Economia destacou que a literacia digital “deixou há muito de ser um tema reservado a especialistas”, assumindo-se hoje como uma competência transversal e determinante para o futuro das economias e das sociedades. O governante vincou ainda o impacto da transformação digital na reorganização dos modelos de trabalho e de negócio, salientando que a capacidade de adaptação será decisiva num cenário económico em rápida evolução.

José Manuel Rodrigues destacou igualmente a evolução da Madeira enquanto território preparado para os desafios da economia digital, referindo que a insularidade “deixou de ser um obstáculo para passar a ser uma oportunidade”, graças à conectividade global proporcionada pela digitalização. Este novo enquadramento tem vindo a permitir a atração de empresas tecnológicas e a fixação de talento qualificado na Região, reforçando a sua competitividade no contexto internacional.

A edição agora em curso reúne formadores de referência nacional nas áreas do digital, inovação e marketing, promovendo uma abordagem prática e orientada para os desafios reais do mercado de trabalho.

Ao longo da formação os participantes são incentivados a desenvolver competências aplicadas, a partilhar experiências e a explorar novas ferramentas digitais, num ambiente de aprendizagem intensiva e colaborativa.

Para o executivo regional, iniciativas como esta contribuem para reforçar a ambição de posicionar a Madeira como uma região “onde se vive bem, mas também onde se cria, se inova e se constrói futuro”, assente na valorização do conhecimento e no reforço do ecossistema de inovação.