Céu nublado e chuva este domingo na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do meio da tarde.



Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, mais prováveis a partir da tarde,

podendo ser mais intensos no fim do dia.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Sul/Sudoeste.

Está prevista uma pequena subida de temperatura nas terras altas. No Funchal, a máxima será de 22 graus e a mínima de 16 graus. No Porto Santo, a máxima será de 21 graus e a mínima de 15 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Oeste/Noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste inferiores a 1 metro, passando a ondas de Oeste/Sudoeste com 1 a 1,5 metros na parte Oeste da ilha a partir do final da tarde.

A temperatura da água do mar será de 18/19 graus.