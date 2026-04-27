A realidade não é o que acontece

Duas mulheres recebem a mesma mensagem: “Precisamos de falar.” Uma pousa o telemóvel e segue o dia.

A outra fica suspensa nele.

As palavras são as mesmas.

A experiência, nunca é.

Não respondemos à realidade, respondemos à nossa representação interna da realidade.

É uma premissa da Programação Neurolinguística (PNL), e ganha forma no livro Neurociência do Corpo, da autoria da neurocientista Nazareth Castellanos, publicado pela Contraponto.

Nos últimos anos a ciência tem vindo a confirmar, com outros instrumentos, aquilo que os pioneiros da neurolinguística constatavam há 50 anos. A qualidade da experiência depende, em grande medida, da forma como é construída por dentro.

Aquilo a que chamamos realidade já chega transformado. Não é imediato, é mediado. Pelos filtros internos, pelo estado emocional, pelas crenças, pela memória, pelos valores, pela linguagem, pelas decisões… e, de forma mais decisiva do que durante muito tempo se admitiu, pela fisiologia.

Vale a pena parar um instante e experimentar isto:

“O que faríamos hoje, se nada nos limitasse?”

A maioria de nós não sabe responder.

Reagimos com limites. “É impossível.” “Não vale a pena.”

E, sem dar conta, pensamos a partir das circunstâncias. Não a partir da intenção, nem do desejo.

E se, por um momento, deixássemos isso de lado?

“O que queremos, sendo tudo possível?”

Por um instante, os filtros deixam de comandar.

E só depois:

“Tendo em conta as nossas circunstâncias, como podemos aproximar-nos disto?”

É aí que algo começa a mudar.

Há um detalhe simples que expõe a profundidade desta ideia. Não é indiferente dizer “está frio” ou “tenho frio”. No primeiro caso, descreve-se o exterior. No segundo, revela-se uma experiência interna. A diferença parece subtil na linguagem, mas muda a forma como o cérebro organiza a perceção. O ponto não é semântico. É neurológico.

Antes de qualquer pensamento consciente, há um corpo que já reagiu. A informação entra, percorre circuitos rápidos, ativa zonas emocionais, altera a respiração, o ritmo cardíaco e a tensão muscular. Só depois surge a interpretação que se acredita racional. Entre o que acontece e o que se entende existe um intervalo, breve, mas decisivo, onde o corpo fala primeiro. E isso muda tudo.

Durante muito tempo, acreditou-se que o pensamento comandava o corpo. Hoje, a evidência aponta para uma relação mais complexa. É bidirecional, mas com um dado que inquieta. O corpo não espera pela mente. Antecede-a porque tem memória.

Respirações curtas acompanham estados de alerta. Respirações profundas favorecem organização e clareza. Posturas fechadas tendem a leituras mais defensivas da realidade. Posturas abertas ampliam possibilidades de interpretação. Não é motivação. É biologia.

A experiência humana nunca é neutra. É sempre construída.

E é aí que reside o verdadeiro impacto do trabalho de Nazareth Castellanos. Não tanto na novidade absoluta das ideias, mas na forma como as integra e as torna impossíveis de ignorar.

O corpo não é cenário da vida mental. É um dos seus principais autores.

Há, naturalmente, um desconforto nesta constatação, e, simultaneamente, abre-se uma porta para novas possibilidades.

A ideia de objetividade perde solidez. Aquilo que parecia evidente revela-se dependente de variáveis internas. A confiança no “eu vejo como é” começa a falhar.

E dá lugar a uma pergunta mais exigente:

A partir de que estado estamos a ver?

Mas há também um efeito menos óbvio, e mais interessante. Se a resposta não é à realidade em si, mas à sua representação interna, então qualquer mudança relevante não começa apenas no pensamento. Começa no estado que o sustenta. No corpo que o antecede. Na forma como se posiciona perante o que acontece.

Grande parte das tentativas de mudança insiste na ideia. Poucas olham para o sistema que permite que essa ideia exista. E, no entanto, é aí que muitos padrões se instalam e se repetem com uma lógica própria, nem sempre consciente, mas quase sempre coerente.

O corpo não engana. Pode não explicar, mas mostra.

Portanto, a pergunta mais inquietante não é “o que aconteceu?”.

Mas esta:

“De onde, no seu interior, nasce a realidade que está a ver e a experienciar?”