Exemplo de superação até ao limite no MIUT Starter

Caio Camacho, atleta do Clube Desportivo Infante, protagonizou este domingo um dos momentos mais marcantes do MIUT Starter ao cortar a meta em claro esforço físico, depois de um episódio severo de cãibras já muito perto do final da prova.

A cerca de 100 metros da linha de chegada, junto ao restaurante na frente-mar de Machico, o atleta não resistiu às cãibras e acabou por cair, depois de uma descida exigente desde o Pico do Facho. Impossibilitado de continuar de imediato, foi auxiliado por um machiquense, que procurou aliviar as cãibras, sobretudo na perna direita, com alongamentos.

Perante a dificuldade em retomar a corrida, foi ainda solicitado gelo ao restaurante próximo, num esforço para ajudar à recuperação do atleta. Com o apoio de quem assistia, entre populares e outros atletas que iam passando, Caio Camacho acabou por se levantar e, em esforço visível, percorreu os últimos metros até à meta.

O atleta concluiu a prova na 458.ª posição, em 2:59.28, já dentro do tempo limite por escassos segundos, num exemplo de resistência e superação num dos momentos mais duros da jornada.