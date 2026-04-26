Exemplo de superação até ao limite no MIUT Starter
Atleta do Infante conclui prova após forte episódio de cãibras
Caio Camacho, atleta do Clube Desportivo Infante, protagonizou este domingo um dos momentos mais marcantes do MIUT Starter ao cortar a meta em claro esforço físico, depois de um episódio severo de cãibras já muito perto do final da prova.
A cerca de 100 metros da linha de chegada, junto ao restaurante na frente-mar de Machico, o atleta não resistiu às cãibras e acabou por cair, depois de uma descida exigente desde o Pico do Facho. Impossibilitado de continuar de imediato, foi auxiliado por um machiquense, que procurou aliviar as cãibras, sobretudo na perna direita, com alongamentos.
Perante a dificuldade em retomar a corrida, foi ainda solicitado gelo ao restaurante próximo, num esforço para ajudar à recuperação do atleta. Com o apoio de quem assistia, entre populares e outros atletas que iam passando, Caio Camacho acabou por se levantar e, em esforço visível, percorreu os últimos metros até à meta.
O atleta concluiu a prova na 458.ª posição, em 2:59.28, já dentro do tempo limite por escassos segundos, num exemplo de resistência e superação num dos momentos mais duros da jornada.