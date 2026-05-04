Secretário-geral da NATO entende retirada de tropas dos EUA da Alemanha e dá Portugal como exemplo

O secretário-geral da NATO justificou hoje que a retirada de tropas da Alemanha, anunciada pelo Presidente norte-americano, mostra a "deceção" pela falta de apoio dos aliados na guerra contra o Irão, contrapondo com o apoio dado por Portugal.

"Tem havido alguma deceção do lado dos Estados Unidos em relação à reação ao que está a acontecer agora no Médio Oriente e à campanha de Israel e dos EUA contra o Irão", disse o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Mark Rutte.

Falando à chegada da oitava cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorre hoje na capital da Arménia, em Erevan, Rutte apontou que "os líderes europeus ouviram a mensagem dos Estados Unidos com clareza".

"Todo o apoio logístico está a ser entregue [...] pela Roménia, Portugal, Grécia, Itália, Reino Unido e outros apoios", elencou, numa alusão à utilização de bases europeias, como a das Lajes, nos Açores.

Os aliados europeus estão, de acordo com Mark Rutte, "a garantir que todos os acordos bilaterais básicos estão a ser implementados".

Por seu lado, outros países aliados como Espanha, rejeitaram que os Estados Unidos utilizassem as suas bases na guerra contra o Irão.

Também na chegada à cimeira da Comunidade Política Europeia, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, apontou que "o momento deste anúncio é uma surpresa", embora admitindo que "já se fala há muito tempo sobre a retirada das tropas dos Estados Unidos da Europa".

"Acho que isso mostra que temos de reforçar seriamente o pilar europeu na NATO e que temos de fazer muito mais. As tropas americanas não estão na Europa apenas para proteger os interesses europeus, mas também os interesses americanos", adiantou a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

A capital da Arménia, Erevan, recebe hoje uma cimeira da CPE para debater a estabilidade do continente face às tensões geopolíticas mundiais sob o lema "Construir o futuro: unidade e estabilidade na Europa".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, não participa por motivos de agenda, ao contrário do anteriormente previsto.

Da lista oficial de participantes, que são mais de 40, contam 14 dos 27 chefes de Estado e de Governo europeus, incluindo o Presidente francês, Emmanuel Macron, que impulsionou a criação da CPE.

Presente está também o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o Vice-Presidente da Turquia, Cevdet Yilmaz, para quem foi feita uma exceção embora não sejam permitidas substituições de líderes.

A cimeira será, ainda assim, dominada pelo contexto internacional, dado que a UE quer manifestar o seu apoio contínuo à Ucrânia face à invasão russa e que o conflito no Médio Oriente continua a ter implicações, sobretudo ao nível energético.

Quanto ao Cáucaso do Sul, a estratégia da UE passa por dar apoio para reduzir a dependência destes países em relação à Rússia.

A Comunidade Política Europeia é uma plataforma de diálogo e cooperação que junta países da UE e vários Estados vizinhos do continente, criada em 2022, em contexto de invasão russa da Ucrânia.