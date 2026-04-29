Dançando com a Diferença leva exposição 'Arte Mágica' aos Estúdios Victor Córdon

A exposição "Arte Mágica", que reúne trabalhos de intérpretes da companhia Dançando com a Diferença, é inaugurada a 15 de maio, nos Estúdios Victor Córdon, em Lisboa, propondo uma transposição da dança para o campo das artes visuais, segundo a organização.

Integrada no Ciclo de Exposições 2026 dos Estúdios Victor Córdon (EVC), a mostra tem curadoria de Luís Guerra, reunindo obras criadas por intérpretes da companhia a partir de um desafio para expandirem o seu universo criativo além do movimento, para o campo das artes visuais.

O projeto desenvolve-se a partir do conceito de Arte Bruta, valorizando a espontaneidade, a intuição e a liberdade formal, evoluindo depois para o território da "Arte Mágica", onde "emergem composições de forte intensidade visual, marcadas por ritmos próprios e soluções formais inesperadas", descreve a organização, em comunicado.

Dividido em dois momentos expositivos ao longo de 2026, o ciclo apresentará trabalhos de seis a oito intérpretes, propondo ao público uma experiência sensorial e reflexiva através de obras exibidas no 'foyer' dos EVC.

Segundo a organização, esta abordagem permite "explorar territórios do espírito raramente convocados em práticas artísticas convencionais", reforçando a singularidade do trabalho desenvolvido pela companhia Dançando com a Diferença e evidenciando a potência criativa de cada intérprete.

Fundada em 2001, na Madeira, por Henrique Amoedo, a companhia Dançando com a Diferença tem vindo a afirmar-se como uma referência na dança contemporânea, com um percurso marcado pela colaboração com coreógrafos nacionais e internacionais e pela experimentação de novas relações entre corpo, espaço e criação artística.

Ao longo de 25 anos de atividade, a companhia tem desenvolvido projetos que cruzam inclusão, diversidade e inovação artística, sendo este ciclo expositivo uma extensão desse trabalho para o campo das artes visuais.

Integrada nas comemorações do 25.º aniversário da companhia, a exposição "Arte Mágica" propõe uma nova etapa no seu percurso, ao transformar experiências de movimento em objetos visuais que "refletem universos pessoais e processos criativos singulares".

A mostra inaugura a 15 de maio, às 18:30, e estará patente até 24 de julho nos EVC, em Lisboa.