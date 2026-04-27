Filipe Soares foi titular na importante vitória do Nacional diante do Tondela, triunfo que permitiu à equipa alvinegra ficar a um pequeno passo de garantir, matematicamente, a manutenção, o que poderá acontecer já no próximo sábado diante do AFS, encontro da 32.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 15h30, no Estádio da Madeira.

O médio alvinegro acredita que esse objectivo poderá ser alcançado. Contudo, avisa que o último classificado do campeonato, e já despromovido, não será um adversário fácil, muito pelo contrário.

“Estamos próximos de garantir a manutenção. Este jogo com o Tondela era uma final, não só por ser muito importante para eles, mas também era importante para nós tendo em vista os nossos objectivos e conseguimos ser superiores. Estamos de parabéns. Segue-se agora o AFS, Penso que, apesar de já terem descido, nos últimos oito ou nove jogos têm apenas duas derrotas. Às vezes quando as equipas já não têm pressão as coisas são capazes de fluir melhor e mais facilmente. Vêm à Madeira despreocupados, a jogar o jogo pelo jogo. Nós teremos de fazer o nosso trabalho, sabendo que vai ser difícil, pois não vai ser um jogo nada fácil. Se conseguirmos os três pontos talvez já tenhamos garantido a permanência directa e é com esse propósito que vamos o jogo”.