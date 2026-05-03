Albuquerque destaca forte adesão à Festa da Flor

Miguel Albuquerque chegou à Avenida do Mar já próximo da hora de início do Cortejo Alegórico da Festa da Flor, sublinhando, à chegada, a forte adesão ao evento e a elevada ocupação registada nas próximas semanas.

O presidente do Governo Regional destacou que o programa foi estruturado para garantir maior abrangência e participação, referindo que o evento principal foi dividido em vários momentos, incluindo também a parada de automóveis, o que permite ter três fins de semana com grande afluência e dinamismo.

Quanto à organização do cortejo, explicou que os 14 grupos participantes foram distribuídos por sorteio, numa lógica de equilíbrio e equidade, sendo repartidos por dois momentos distintos, o que possibilita alargar o cartaz e facilitar a participação de todos.

Relativamente às condições meteorológicas, Miguel Albuquerque reconheceu alguma apreensão inicial quanto à chuva, mas assegurou que não se verificam condições adversas significativas. “Não há precipitação intensa”, referiu, acrescentando que a programação decorre dentro da normalidade, com a logística preparada para responder às condições do dia.