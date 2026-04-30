JPP pede explicações à CMF sobre a vinda do Lidl para o Funchal

O líder do Juntos Pelo Povo (JPP) e deputado municipal na Assembleia Municipal do Funchal "solicitou informações à maioria PSD/CDS sobre o processo de licenciamento da cadeia alemã de distribuição alimentar, Lidl", informa uma nota de imprensa do partido.

De acordo com Élvio Sousa o pedido "surgiu na reunião da Assembleia Municipal do Funchal", que decorreu ontem. Na ocasião, defendeu que "não pode haver obstáculos nem protecionismos a grupos económicos quando o custo de vida sobe a galope e é hoje, em conjunto com a falta de habitação, um dos maiores problemas que as populações enfrentam".

Para o dirigente "quem governa, seja numa Câmara ou no Governo, o seu dever primeiro é encontrar soluções para resolver as dificuldades diárias dos trabalhadores, das famílias e dos jovens, e não criar bloqueios artificiais nem protecionismos que apenas servem para impedir a entrada no mercado de novas cadeias de supermercado, sendo necessário e urgente abrir o retalho à concorrência para baixar o preço dos bens alimentares, é isso que a população reclama, e com razão", advoga.

O dirigente partidário, citado na nota, recorda que "a cadeia Lidl há muito que manifestou interesse em abrir várias lojas no Funchal", sendo que "duas delas foram licenciadas para operar a oeste da cidade (zona da Praia Formosa), tendo a maioria PSD/CDS na autarquia emitido parecer 'condicionado' para outras duas lojas no Funchal, uma no Largo da Cruz Vermelha (edifício da antiga Madeira Wine) e outra na Rua Dr. Pita (zona do Estádio do CS Marítimo), bloqueio que se tem arrastado no tempo", regista.

Quer os vereadores do JPP na Câmara, mais recentemente, quer no decurso da anterior vereação, foi solicitada informação sobre o processo Lidl, mas as sucessivas maiorias PSD/CDS, pelos vistos, não só estão a bloquear a entrada da cadeia alemã no Funchal, como também a democracia e o dever de prestar esclarecimentos públicos sobre um assunto que é da maior importância para os funchalenses e para toda a população da Madeira. Élvio Sousa

O líder do JPP acrescentou que "a cadeia alemã dispõe de transporte marítimo próprio, o que é uma grande vantagem para baixar o preço das mercadorias, com impacto direto no preço final, mas também é conhecida por colocar no mercado produtos de grande qualidade a preços mais baixos do que as outras grandes superfícies, o que quer dizer que quem lidera a Câmara do Funchal tem muito para esclarecer sobre este assunto, sobretudo quando estamos perante uma boa solução para aliviar o custo de vida, é isto que a população quer e é disto que a população não deverá esquecer-se na hora de tomar decisões", defende.