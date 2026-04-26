Equipa e 1.312 adeptos do Marítimo em euforia total no Seixal
Família maritimista celebra com grande emoção o tão desejado regresso à I Liga
A nação maritimista viveu uma tarde de forte emoção no Seixal, que culminou com a confirmação do regresso do Marítimo à Liga, três anos depois.
Após o apito final, a festa fez-se sentir de forma intensa, com jogadores e equipa técnica a juntarem-se aos adeptos numa celebração conjunta pelo regresso à I Liga.
Entre cânticos, abraços e bandeiras erguidas, a euforia foi total, num momento que ficará marcado na memória dos presentes como uma das imagens fortes desta subida de divisão.
Marítimo sofre, resiste mas vence e garante regresso à I Liga
Foi uma tarde de emoções fortes, em que os verde-rubros acabaram a jogar com nove jogadores diante o Benfica B